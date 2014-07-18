İsrail kara harekâtına başladı



İsrail, 10 gündür hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi’ne Perşembe gecesi kara harekâtı başlattı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın İsrail'e sızmak için kullandığı iddia edilen tünellere operasyon için birliklere tam yetki verdiği bildirildi.

Kara harekâtının Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde başlatıldığı gelen haberler arasında yer alıyor. İsrail ordusu, kara operasyonunu piyade birlikleri, kolordu zırhlı tugayları, mühendisler taburu, topçu birliği ve hava, deniz birliğince desteklendiğini ve ve yedek asker sayısının artırılacağını açıkladı.

Benyamin Netanyahu yayınladığı açıklamada, Perşembe gecesi başlatılan kara harekâtıyla, Gazze Şeridi’nden İsrail’e uzanan terör tünellerinin yok edileceğini ifade etti. Yapılan açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, Hamas’ın Mısır’ın önerdiği ateşkes önerisini kabul etmemesi üzerine kara harekâtı planlarını yapmaya başladıkları belirtildi.

İsrail’in, kara harekâtına başlamadan kısa süre önce Gazze kıyı şeridindeki otellerde kalan gazetecilerden otelleri boşaltmalarını istediği bildiriliyor.

Hamas’tan uyarı

İsrail’in kara harekâtına başlatmasının ardından Hamas, İsrail’in çok tehlikeli bir adım attığını ve bedelini çok ağır şekilde ödeyeceğini açıkladı. Hamas aynı zamanda kara operasyonunun ‚aptalca‘ olduğunu belirterek, kara harekâtının korkunç neticeleri olacağını açıkladı.

İsrail’in kara harekâtı, ‚insani gerekçelerle‘ kısa süreli ateşkesin ilan edilmesinin gecesinde başlatıldı. Batılı ülkeler ve Mısır’ın arabuluculuğunda taraflar arasındaki ateşkes pazarlıkları sürerken ve Gazze Şeridi’nde kısa süreli ateşkesle tansiyonun düşmesi bekleniyordu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını başlatmasından bu yana 240 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısının bin 700’e çıktığı bildiriliyor. Bu gece başlatılan kara harekâtıyla ölü ve yaralı sayısının artmaya başladığı bildiriliyor. Hava saldırılarının başlamasından bu yana Hamas’ın İsrail kentlerine bin 300’ün üzerinde füze gönderdiği belirtiliyor.