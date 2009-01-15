İsrail kara birlikleri Gazze kentinde

* Gazze Şeridi'ndeki İsrail kara birliklerinin, kalabalık yerleşim birimlerine yaklaştığı ve binlerce Filistinlinin evlerini terk ettiği bildirildi.



* İsrail'in Gazze'ye yönelik "Dökme Kurşun" adlı operasyonu 20. gününe girerken resmi kaynaklara göre ölü sayısı 1025'i buldu.



Helikopterler, tanklar ve ağır silahlar eşliğindeki İsrail kara birliklerinin, Gazze kentinin daha önce Hamas militanlarını aramak için olduğundan çok daha iç kesimlerine ilerlediği belirtildi.



Gazze'deki Filistinlilerin korkuyla evlerinden kaçtıkları, pijamalarıyla kaçanlar arasında tekerlekli sandalyedeki yaşlıların da bulunduğu, bazı Filistinlilerin gazetecilerin zırhlı araçları ya da ambulansları durdurarak, kendilerini güvenli bir yere götürmelerini istediği kaydedildi.Bunun İsrail'in saldırılarının yeni bir aşamasının sinyali mi, yoksa kısa süreli bir baskın mı olduğu henüz netlik kazanmadı.



Gazze'den İsrail'e füze



Bu arada sabah saatlerinde Filistinli militanlardan da İsrail tarafına roket atışları hızlandı. Son iki saatte, Gazze tarafından İsrail'e 14 roket saldırısı düzenlendi. Operasyonun başlangıcından bu yana İsrail tarafına atılan Kassam roketleri ile Grad ve Katyuşa roketlerinin sayısının 700'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.



Sabahki roketlerden 5'i, sınırın hemen yakınlarındaki Sderot kentinin açık alanlarına, 3 roket de yine Eşkol Bölge Konseyi sınırları içindeki arazilere düştü. Gazze'den atılan roketler, yaralanma ya da hasara neden olmadı. Bu arada Hamas'ın internet sitesi, dün akşam saatlerinde, Aşdod kentinin organize sanayi bölgesinde bir zirai ilaç tesisinde meydana gelen ve İsrailli yetkililerin, elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini söyledikleri yangınla ilgili olarak, tesisi kendilerinin vurduklarını öne sürdü.



