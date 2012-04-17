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Dünya

İsrail kanalı, İran’a saldırma planını açıkladı

Channel 10, İsrail’in İran’a saldırma planını açıkladı. Başrolde F-15’ler var, pilotlar belli

17 Nisan 2012 07:48

Channel 10, İsrail’in İran’a saldırma planını açıkladı. Başrolde F-15’ler var, pilotlar belli

 

Milliyet'in haberine göre, İsrail televizyonu Channel 10, ordu yetkilileri ile haftalarca görüşmeler yaparak nükleer müzakerelerin bir sonuca varamaması durumunda İsrail’in İran’a karşı başlatacağı saldırının detaylarını ortaya koydu. Kanalın muhabiri Alon Ben-David’e göre İsrail, 23 Mayıs’ta Bağdat’ta gerçekleşecek ikinci tur müzakerelere kadar bekleyecek, müzakerelerin çökmesi durumunda orduya İran’ın nükleer tesislerine saldırı emri verilecek.

 

Ailelere yer seçtiler

 

Operasyonda onlarca saldırı uçağı, eskort jetleri, havada yakıt ikmali sağlayan tanker uçaklar, elektronik savaş uçakları ve kurtarma helikopterleri yer alacak. İsrail filosunun en uzun mesafe uçma kapasitesine sahip uçağı olan F-15’ler ön cephede yer alacak. Hava Kuvvetlerinin ‘Eitan’ adlı insansız uçağı da İran’a gidecek. Şimdiden pilotların ailelerini yerleştirmeleri için üslerden uzakta yer alan güvenli bölgeler de oluşturulmuş.

Ancak İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın tüm nükleer programını yok edebilecek kapasitesi bulunmuyor, bu nedenle ‘kısa ve profesyonel’ bir saldırı planlanıyor. Operasyonda kayıplar verileceği de kabul ediliyor. Gilad adlı bir subay “Bazıları görevden geriye dönemeyecek” diyor. İsrail, operasyonun ardından başta Lübnan Hizbullahı’ndan olmak üzere saldırıların başlayacağını, ülkenin kuzeyinde 30 yıldır görülmemiş tam kapsamlı bir savaş çıkacağını da kabul ediyor.


 

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