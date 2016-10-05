İsrail kadın aktivistleri taşıyan yardım gemisini durdurdu

İsrail, ablukayı felerek Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Barselona'dan yola çıkan ve sadece kadın aktivistlerin bulunduğu Zaytouna adlı gemiyi durdurdu.Zaytouna gemisiyle saat 15:58'den irtibatın kesildiği belirtildi.

Geminin Gazze’ye seyahatini organize eden Özgürlük Filosu Koalisyonu, Facebook sayfasından İsrail donanmasının gemiyi durdurduğunu ancak herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığını bildirdi.

İnsan hakları eylemcisi ve Özgürlük Filosu basın sorumlusu Ellen Huttu Hansson, "Kadın barış aktivistlerini taşıyan Zaytouna gemisi ile iletişimi yaklaşık bir saat önce yitirdik. İsrail donanmasının Zaytouna'ya, Gazze'nin 40 ila 50 mil açıklarında müdahale ettiği ve gemiyi Aşdot Limanı'na doğru çekmeye başladığı bilgisine ulaştık." dedi.

Kendisinin ekibiyle Strazburg'da bulunduğunu ve Avrupalı politikacılara filoya destek mektuplarını imzalatmaya çalıştığını belirten Hansson, şu ana kadar çok sayıda Avrupalı parlamenterin destek mektubunu imzaladığını belirterek, "Tüm insanları sosyal medya ve diğer sivil platformlar üzerinden bizi desteklemeye ve İsrail üzerinde baskı oluşturmaya davet ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu da konuyla ilgili haberinde, İsrail donanmasının Zaytouna gemisine Gazze'den 80 mil açıkta müdahale ederek kontrolü sağladığı ve gemiyi Aşdot Limanı'na doğru çekmeye başladığını duyurdu. Haberde, müdahale esnasında herhangi bir direnişle karşılaşılmadığı ve geminin gece saatlerinde Aşdot'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail kaynakları gözaltına alınacak aktivistlerin sorgudan geçirilmelerinin ardından sınır dışı edileceklerini belirtiyor.

Aktivistlerin, olası bir müdahale sonrası yayına girmesi için hazırladıkları video dolaşıma sokuldu.

İsrail Gazze gemisine müdahale etti: Bunu izliyorsanız İsrail beni uluslararası sularda kaçırmış demektir. https://t.co/MiVTnenHo5 pic.twitter.com/NRCJsk9YX5 — Al Jazeera Türk (@AJTurk) 5 Ekim 2016

Hamas: İsrail'in Zaytouna'ya müdahalesi korsanlıktır

Hamas, İsrail'in, Gazze ablukasını delmek için yola çıkan kadın eylemcileri taşıyan Zaytouna adlı gemiye uluslararası sularda müdahalesini "korsanlık ve organize devlet terörü" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gemiye müdahalesinin, Filistin halkı ve onları destekleyenler aleyhinde gerçekleştirilen saldırı, suç ve hak ihlallerinin yansıması olduğu belirtilerek, "İsrail, Zaytouna gemisine müdahalesiyle, Gazze'de merhametsizce uygulanan ve yaşam alanlarının tümünü etkileyen ablukanın yol açtığı insan hakları aleyhinde işlenen suçların üzerini örtmeyi hedefliyor." ifadesine yer verildi.

"İsrail'in Zaytouna gemisine uluslararası sularda müdahalesi, korsanlık ve organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in işgalleri ve işlediği suçların engellenmesi çağrısı yapıldı.

'Tüm ihtimallere ve zorluklara hazırız'

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını barışçıl yollarla kırmak istediklerinin altını çizen kadın aktivistler, hiçbir şekilde şiddete başvurmayacaklarını belirtiyor ve tüm zorlukları ve ihtimalleri göz önünde bulundurduklarını ifade ediyor.

Tekne kaptanı, ABD ordusunda eski asker Ann Wright, yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukların Gazze’deki halkın acılarıyla kıyas edilemez olduğunu söyledi. Vatandaşı olduğu ABD’nin İsrail’e yaptığı askeri yardımlardan dolayı Gazze ablukasında da sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Al Jazerra’nin Gazze Muhabiri Vail Dahduh ise Gazze Limanı'nda teknedeki aktivistleri karşılamak için hazırlıklar yapıldığını aktardı.

İsrail 2006'dan beri Gazze'yi abluka altında tutuyor. Daha önce ablukayı kırmaya çalışan 3 özgürlük filosunu engellemişti.

İsrail’in Türk aktivistleri taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra krize giren Ankara-Tel Aviv ilişkileri iki ülke arasında imzalanan normalleşme anlaşmasıyla son bulmuştu.

Gazze ablukasını delmek için 14 Eylül'de İspanya'dan yola çıkan Zaytouna gemisinde sadece kadınlar bulunuyor. Türkiye, Kanada, Meksika, İspanya, Norveç, ABD ve Avustralya gibi dünyanın farklı yerlerinden sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu, "kadınların gücüyle" Gazze'ye ulaşmayı hedefliyordu.