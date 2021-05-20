İsrail ile Hamas, karşılıklı ve eşzamanlı ateşkes anlaşmasına vardı, İsrail medyası, ateşkesin gece 02.00'da başlayacağını duyurdu.

İsrail'in en çok satılan gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un muhabirlerinden Itamar Eichner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail güvenlik kabinesinin Gazze ateşkesini onayladığını açıkladı.

Al Jazeera ve İsrail medyası, ateşkesin gece saat 02.00'de başlayacağını aktardı.

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi de İsrail ile 'karşılıklı ve eşzamanlı' bir ateşkesin cuma gecesi saat 02.00'de başlayacağını doğruladı.

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin, "sessizlik karşılığında sessizlik" olarak nitelendirilen sözlere dayanarak ateşkesi onayladığını bildirdi.

10 Mayıs'tan bu yana 232 Filistinli hayatını kaybetti

10 Mayıs'ta çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'deki sağlık yetkilileri 65 çocuk, 39 kadın olmak üzere 232 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, bin 700'den fazla kişininse hava bombardımanında yaralandığını bildirdi.

İsrail'de ise yetkililer ölü sayısının 12 olduğunu, 336 kişinin yaralandığını açıkladı. Roket saldırılarının halkı paniğe sürüklediği ve sığınaklara saklanmalarına neden olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Gazze'de 450 binanın yıkıldığı ya da büyük zarar gördüğü bunlar arasında altı hastane, dokuz ilk yardım merkezinin de bulunduğu belirtildi. Abluka altındaki Gazze'de 52 bin kişi yerlerinden oldu.

Çatışmaların bu aşamasında yapılacak herhangi bir ateşkesin İsrail-Filistin sorununa kalıcı çözüm getirmesi beklenmiyor.

Filistin'de bağımsız bir devlet oluşturulması ve İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınması çabaları 2014'ten beri askıda.