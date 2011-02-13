-İSRAİL KABİNESİ GANTZ'IN ATAMASINI ONAYLADI TEL AVİV (A.A) - 13.02.2011 - İsrail kabinesi, genelkurmay başkanı atamasını sonuçlandırdı. İsrail'de aylardır süren Genelkurmay Başkanının kim olacağı tartışmalarının ardından, son aday Tümgeneral Beni Gantz'ın (52) bu göreve atanması kabine tarafından onaylandı. Beni Gantz'ın Genelkurmay Başkanı olarak atanması, üst düzey kamu bürokrat atamalarının değerlendirildiği Turkel Komisyonunca da perşembe günü uygun görülmüştü. Genelkurmay Başkanlığı için daha önce önerilen, ancak evinin yanındaki bazı kamu arazilerini usulsüz kullandığı gerekçesiyle ataması Bakanlar Kurulunca iptal edilen Tümgeneral Yoav Galant da Yüksek Mahkeme'ye yaptığı itirazı geri çekmişti. İsrail Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim töreni, yarın sabah Kudüs'teki Başbakanlık binasında yapılacak. -VEDA TÖRENİNE ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA KATILIYOR- Bu arada Genelkurmay Başkanı olarak görev süresini tamamlayan Tümgeneral Gabi Aşkenazi için, Tel Aviv Üniversitesi'nde bu akşam bir veda töreni düzenlenecek. ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Michael G. Mullen'in, Aşkenazi'nin veda töreninde hazır bulunması bekleniyor. Mullen, İsrail'e yapacağı bu beşinci ziyaret sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak ve yeni Genelkurmay Başkanı Gantz ile görüşecek.