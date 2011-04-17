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Dünya

İSRAİL KABİNESİ CERN ÜYELİĞİNİ ONAYLADI TEL AVİV (A.A)

17 Nisan 2011 17:55

-İSRAİL KABİNESİ CERN ÜYELİĞİNİ ONAYLADI TEL AVİV (A.A) - 17.04.2011 - İsrail kabinesi, ülkenin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e üyeliğini onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CERN'e katılımın, İsrail için çok önemli bilimsel ve diplomatik bir başarı olduğunu belirtti.  Netanyahu, bunun İsrailli bilim adamlarının yeteneklerinin de kabul edildiğini gösterdiğini belirtti. Dünyada fizik alanında en büyük bilimsel organizasyon olarak kabul edilen CERN, dünyada en gelişmiş ve pahalı bilimsel altyapıya sahip parçacık fiziği laboratuvarı olarak biliniyor.

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