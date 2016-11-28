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Dünya

İsrail IŞİD üssünü vurdu

Vurulan binanın dün İsrail askerlerine Suriye'den düzenlendiği kaydedilen saldırıda üs olarak kullanıldığı öne sürüldü

28 Kasım 2016 12:22

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Golen Tepeleri'nin güneyinde yer alan ve terör örgütü IŞİD tarafından kullanıldığı iddia edilen metruk Birleşmiş Milletler binasını vurduğu bildirildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hava kuvvetleri gece saatlerinde, Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde yer alan ve DEAŞ tarafından operasyon merkezi olarak kullanılan metruk bir BM binasını vurdu" denildi. Vurulan binanın dün İsrail askerlerine Suriye'den düzenlendiği kaydedilen saldırıda üs olarak kullanıldığı öne sürüldü. 

Dün yapılan açıklamada da İsrail ordusuna bağlı devriye ekibine Golan Tepeleri'nin güneyinde roket ve hafif silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen saldırının ardından, İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının Suriye tarafındaki ateş açılan noktaları bombaladığı kaydedilmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ’a bağlı “Yermuk Şehitleri” adlı grubun gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluğu ifade edilmişti.

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