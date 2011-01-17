-İSRAİL İŞÇİ PARTİSİ BÖLÜNDÜ TEL AVİV (A.A) - 17.01.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, başkanı olduğu İsrail İşçi partisi'nin liderliğini bırakarak İsrail parlamentosunda (Knesset) yeni bir grup kurdu. İsrail İşçi Partisi'ndeki iç çekişmelerin dayanılmaz hale geldiğini savunan Barak, "Özgürlük" (Haatzmaut) adı verilen yeni oluşumun "merkezde, Siyonist ve demokratik" olacağını belirtti. Barak, Knesset'teki Meclis Komisyonu'na da bu sabah durumu resmen iletti. Ehud Barak, yeni oluşumun içindeki 4 bakan ve milletvekiliyle birlikte Knesset'te düzenlediği basın toplantısında, "Bizim için önce ülkemiz, sonra parti gelir. En son biz geliriz" dedi ve önlerinde kolay olmayan birçok öncelik bulunduğunu belirterek, bunları "Arap dünyası ve Filistinliler'le barış, ekonomi ve ulusal birliğin sağlanması" olarak sıraladı. Geçmişte bazı partilerde bu şekilde ayrılıklar yaşandığını belirten Barak, eski başbakanlar Ariel Şaron ve Ben Gurion ile Şimon Peres'i örnek verdi. Bugünü "zor bir gün" olarak nitelendiren ve "evlerini, dostlarını terkettiklerini" belirten Barak, yine de parti içindeki çekişmelerin dayanılmaz hale geldiğini, İşçi partisinin de "post-modernizme, post-Siyonizme ve daha sola yöneldiğini" iddia etti. Barak, "Bugünden itibaren sürekli birilerinden özür dilemek ve kendimizi izah etmek durumunda kalmayacağız. Yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yeni yolun doğru bir yol olduğuna da inanıyoruz" diye konuştu. -ORTADA ZATEN İKİ GRUP OLUŞUMU VARDI- Barak, Meclis Komisyonu'na gönderdiği yeni grup oluşumu başvurusunda da İşçi partisi üyeleri arasındaki ideolojik görüş farklılıklarının büyük olduğunu belirtip, "gerçekte ortada iki farklı grubun var olduğunu" kaydetti. Barakla birlikte hareket eden isimlerden İsrail Savunma Bakan Yardımcısı Matan Vilnai de, İşçi Partisi'nin üyelerine gönderdiği yazıyla, partiden ayrılma, demokratik, Siyonist ve Yahudi temelinde bir parti kurma kararlarını tebliğ etti. Yazısında Vilnai, İşçi Partisi'nin Knesset'teki grubunun "parlamenter yaşamın barınamayacağı" bir topluluk haline geldiğini, "Parti üyelerinin, partinin ve başkanının aleyhine çalıştıklarını, hiçbir toplantıda kimin sizle olduğunun, kimin terkedip bir başka partiye katılacağının kestirilemediğini" belirtti. Filistinliler'le barış görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından, İşçi Partisi Başkanı Barak, partili bakanlar ve milletvekillerinin, barış süreci olmazsa, partinin de koalisyondan çekilmesi yolundaki baskıları ile karşı karşıya idi. Yapılan tahminlere göre Barak, koalisyondan çıkmak zorunda kalmamak için partiyi bölmeyi kararlaştırdı. Mevcut durumda İşçi partisinin koalisyondan çekilebileceği yorumları da yapılmasına rağmen, henüz bu konuda bir görüş belirten olmadı. Ancak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifalar olacağı beklentisini taşıdığı ifade ediliyor. İşçi partisi, 120 üyeli İsrail parlamentosunda 13 üyeye sahip. Koalisyonda ise 5 bakanlığı bulunuyor. Bakan yardımcıları da var. -NETANYAHU TEŞVİK ETTİ İDDİASI- Bu arada, Barak'ın ayrılma planlarıyla ilgili olarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu adımdan haberli olduğu ve teşvik ettiği, hatta Başbakanlık'taki yardımcılarının, Barak'ın bu girişimi planlamasında kendisine yardımcı oldukları öne sürülüyor. Netanyahu'ya yakın bir kaynak, Ynet haber sitesine, bölünmenin koalisyonda küçük ama uyumlu bir grup yaratarak bir "kararlılık adası" oluşturacağını söyledi. Bu yeni oluşumun hızlandırılmasında, İsrail Dışişleri Bakanı ve Yisrael Beiteniu (Evimiz İsrail) Partisi Başkanı Avigdor Lieberman hakkında uzun süredir yürütülen yolsuzluk davasında, mahkemenin önümüzdeki iki hafta içinde karar vermesinin beklenmesinin de etken olduğu da kaydediliyor. Ancak, İşçi Partisi'nin koalisyondaki önde gelen bakanları, Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile Sosyal Güvenlik Bakanı Izak Herzog ve Avişay Braverman'ın durumdan habersiz oldukları ve Barak'ın adımını şaşkınlıkla karşıladıkları da belirtildi. Ben-Eliezer, gelişmeler üzerine, "partisinden ayrılmayacağını" ifade etmekle yetindi. Geçen hafta, eski Savunma Bakanı Amir Peretz'in de İşçi partisinden ayrılıp Kadima'ya geçeceği yolunda haberler yer almıştı. Partili milletvekillerinden Daniel Ben-Simon da, partisinin Netanyahu koalisyonundan ayrılmaya ikna olmaması nedeniyle, geçen hafta İşçi partisinden ayrılacağını ve mecliste, tek kişilik bir grup kurmayı planladığını duyurmuştu. Ben-Simon, "Bu koalisyonla olmaz" demişti.