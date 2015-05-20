İsrail, 'ırkçı otobüs' uygulamasını askıya aldı

İsrail Savunma Bakanlığı'nın güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek bugünden itibaren uygulamaya geçeceğini açıkladığı "ayrımcı otobüs" planı, Başbakan Binyamin Betanyahu'nu tarafından durduruldu.

İnsan hakları örgütleri tarafından protesto edilen yeni seyahat kısıtlamaları, Batı Şeria'dan İsrail'e giden Filistinlilerin, akşam evlerine dönerken sadece sabah geçtikleri kontrol noktalarından geçen otobüslere binmelerine izin veriyordu. Savunma Bakanlığı, bu uygulamanın Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerle aynı otobüse binmeleri engellemesini planlıyordu.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın bu girişimi, insan hakları grupları tarafından büyük tepkiyle karşılanmış ve "ırkçılık" olarak nitelenmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da uygulama başladıktan birkaç saat sonra, durumu "kabul edilemez" bulduğunu söyleyerek, Savunma Bakanı Moşe Yalon'u arayarak uygulamanın askıya alınmasını istedi.

Uygulamaya konulmak istenen yeni seyahat kuralları, çalışmak için her gün İsrail'e giden on binlerce Filistinliyi etkileyecekti.

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerle aynı otobüste seyahat etmenin "güvenlik riski" oluşturduğunu iddia ediyorlardı.