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Dünya

'İsrail İran'ı vurmak için fırsat yakaladı' iddiası

ABD önderliğinde 30 ülkenin, Basra Körfezi'nde mayın döşenmesi ve temizlenmesi amacıyla düzenlediği tatbikat başladı

17 Eylül 2012 14:59

ABD önderliğinde 30 ülkenin katıldığı Basra Körfezi'ndeki tatbikat başladı. İsrail'in 27 Eylül'e kadar sürecek tatbikatı bir fırsata dönüştürerek İran'ın nükleer tesislerini vuracağı iddia edildi.
 
ABD önderliğinde 30 ülkenin, Basra Körfezi'nde mayın döşenmesi ve temizlenmesi amacıyla düzenlediği tatbikat başladı. Tatbikatın başlaması nedeniyle ABD ve İngiltere'nin bölgedeki askeri varlığını İran Körfezi'ne yönlendirmesi, İsrail'in İran'ı vuracağı iddialarını gündeme getirdi.

Suudi sermayeli El Arabiya televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail'in, ABD önderliğinde 30 ülkenin katıldığı tatbikatı bir fırsata dönüştürerek, İran'ın nükleer tesislerine saldıracağı ileri sürüldü.

ABD Donanmasına bağlı 5.Filo'nun sözcüsü Greg Raelson, konuyla ilgili El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Uluslararası Mayın Temizleme Tatbikatı 2012'nin, herhangi bir ülkeyi tehdit etmek ya da özel bir durum için düzenlenmediğini söyledi.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun, stratejik su yollarında, ticaretin serbest akışını sağlamak için ortak çıkarları olduğu" belirtildi.

Açıklamada, tatkibata 30 ülkenin katıldığı vurgulandı ancak bu ülkelerin isimleri verilmedi. Tatbikatta, Basra Körfezi'nde mayın döşenmesi ve temizlenmesiyle, deniz altındaki patlayıcıların bulunması amaçlanıyor.


İran tehdit etmişti


Ortadoğu'daki en geniş katılımlı tatbikat ayrıca Hz. Muhammed'e hakaret eden film nedeniyle bölgede gerilimin tırmandığı bir sırada gerçekleşiyor. İran pek çok kez saldırıya uğraması halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı tehdidinde bulunmuştu.

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