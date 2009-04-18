'İsrail İran'ı vurma hazırlığında'

İngiliz The Times gazetesi, İsrail ordusunun,

yeni hükümetin emir vermesi durumunda İran'ın nükleer tesislerine geniş çaplı

hava taarruzu başlatma hazırlığı içinde bulunduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili,

"İsrail, ordusuna yeşil ışık yakıldığında, İran'ı birkaç gün, hatta birkaç saat

içinde vurabileceğinden emin olmak istiyor. Bu olasılığa her düzeyde

hazırlanıyor. İran'a tehdidin sadece sözlü olmadığı mesajını vermek istiyor" diye

konuştu.

Bu hazırlıklar çerçevesinde İsrail'in üç Awacs erken uyarı radar uçağı

alacağı ve halkı olası misillemeye hazırlamak için ulusal ölçekte tatbikat

planladığı belirtilen habere göre, İsrailli yetkililer, İran'da binlerce uranyum

zenginleştirme santrifüjünün bulunduğu doğudaki Natanz, 250 ton gaz depolanan

tünellerin bulunduğu orta kesimlerdeki İsfahan, ağır su reaktörünün inşa edildiği

doğudaki Arak ve seyyar konvoyların aralarında bulunduğu ondan fazla hedef

bulunduğunu ifade ediyor.

