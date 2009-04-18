'İsrail İran'ı vurma hazırlığında'

İngiliz The Times gazetesi, İsrail ordusunun,
yeni hükümetin emir vermesi durumunda İran'ın nükleer tesislerine geniş çaplı
hava taarruzu başlatma hazırlığı içinde bulunduğunu iddia etti.
İsrail ordusundan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili,
"İsrail, ordusuna yeşil ışık yakıldığında, İran'ı birkaç gün, hatta birkaç saat
içinde vurabileceğinden emin olmak istiyor. Bu olasılığa her düzeyde
hazırlanıyor. İran'a tehdidin sadece sözlü olmadığı mesajını vermek istiyor" diye
konuştu.
Bu hazırlıklar çerçevesinde İsrail'in üç Awacs erken uyarı radar uçağı
alacağı ve halkı olası misillemeye hazırlamak için ulusal ölçekte tatbikat
planladığı belirtilen habere göre, İsrailli yetkililer, İran'da binlerce uranyum
zenginleştirme santrifüjünün bulunduğu doğudaki Natanz, 250 ton gaz depolanan
tünellerin bulunduğu orta kesimlerdeki İsfahan, ağır su reaktörünün inşa edildiği
doğudaki Arak ve seyyar konvoyların aralarında bulunduğu ondan fazla hedef
bulunduğunu ifade ediyor.