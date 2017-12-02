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Dünya

"İsrail İran'ı Suriye'de vurdu" iddiası

Üç ülkeden de henüz doğrulama gelmedi

02 Aralık 2017 14:16

İsrail'in, Suriye'deki bir İran üssünü vurduğu belirtiliyor. Şam yönetimi haber sitelerinde yer alan haber, İsrail, Suriye veya İran tarafından henüz resmen doğrulanmış değil.

Gazete Duvar'da yer alan haber şöyle:

Arap basını, İsrail’in Suriye’deki bir İran üssüne bir dizi hava saldırısı düzenlediğini yazdı. Haberlere göre, Suriye’nin başkenti Şam’ın 13 kilometre güneyindeki El Kisva’da bulunan bir üs vuruldu. Uçakların Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye’ye girdiği belirtiliyor.

Suriye’nin devlet destekli televizyonlarından El İhbariye kanalı ise İsrail uçaklarının fırlattığı füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

İsrail basını da haberi Arap medya sitelerine dayandırarak verdi. İsrail, İran veya Suriye’den henüz resmi doğrulama gelmiş değil

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