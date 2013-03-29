'İsrail, İran'ı nükleerden vazgeçirmek için mi Türkiye'den özür diledi?'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Türkiye vatandaşının öldürülmesi nedeniyle Türkiye'den özür dilemesini değerlendiren Economist özrün olası etkileri hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.

Economist, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İsrail-Arap barışı yolunda faydalı bir ilk adım attığını söylüyor.

Economist, İran'ın nükleer programıyla ilgili Türkiye ile İsrail arasında işbirliği ihtimalini değerlendiriyor.

Haftalık dergi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye bu konuda bir talepte bulunduğunu yazıyor. Habere göre İsrail Başbakanı'nın talebi, İran'ın nükleer programı ile ilgili; ama Economist, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi için İsrail'in devreye sokmaya çalıştığı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir ihtimal bu talebe olumsuz yanıt vereceğini yazıyor.

İsrail'in Türkiye üzerinden uçaklarını uçurup İran'daki hedefleri vurma gibi bir planı olduğunun altını çizen Economist'e göre, "Ankara buna izin vermeyecek" ve onun için İsrail bu konudaki beklentilerine bel bağlamasa, yerinde olacak.

Economist, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu'da İsrail-Arap barışı için önümüzdeki 4 yılda girişimde bulunacağını, İsrail-Türkiye yakınlaşmasının "faydalı bir ilk adım" olduğunu söylüyor.

‘İsrail'in umudu Erdoğan’

Economist İsrail'in yalnız kaldığı görüşünü dile getiriyor; dergiye göre İsrail şimdi Erdoğan'ın kendilerini kurtaracağını umuyor.

"İsrail'i yalnızlaştıran" ise Economist'e göre tek adam yönetimlerinin devrilmesi oldu... Özellikle Mısır'da Mübarek'in gidişinin altını çiziyor dergi.

"Doğu Akdeniz'deki doğalgazı paylaşabilirler" diyor, İsrail ile Türkiye için. Askeri istihbarat işbirliği başlayabilir... İsrailliler de yeniden Antalya'nın yolunu tutup tatilin tadını çıkarabilir diyor.

"3 milyar dolar değerinde" diyor Economist, ilişkilerin dibe vurduğu söylenen dönemde karşılıklı dış ticaretin büyüklüğü…

‘İlişkiler yine bozulabilir’

Economist “Türk-İsrail stratejik ilişkileri yine tam olarak eski haline gelmeyecektir” diye tahminde bulunuyor ve bunun en azından Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tarzı nedeniyle böyle olacağını yazıyor.

Economist, Erdoğan tonunu yumuşatmazsa ilişkilerin yine kolaylıkla dibe vurabileceği görüşünde.

Economist, Suriye konusunda işbirliği için bir alan oluşabilir diyor.

Economist'e göre İsrail'in özürü, Suriye konusunda, askeri istihbarat alanında, turizm konusunda, Akdeniz'deki doğal gaz yataklarının işletilmesi konusunda artan bir işbirliğini beraberinde getirebilir.