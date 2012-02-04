'İsrail, İran'ı bahar sonunda vurabilir'

T24 - ABD Savunma Bakanı Panetta’ya göre İsrail, nisan, mayıs ya da haziranda İran’ı vurabilir...



Taraf'ın haberine göre; ABD’de ordu ve istihbarat konularının önde gelen uzmanlarından ödüllü gazeteci David İgnatius, Washington Post’ taki köşesinde “ABD Savunma Bakanı Leon Panetta’nın İsrail’in İran’a yönelik nisan, mayıs ya da haziran aylarında bir saldırı gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu düşündüğünü” yazdı. Köşesini Brüksel’de Panetta’nın da katıldığı NATO savunma bakanları toplantısında kaleme alan İgnatius, hazirandan sonra İran’ın nükleer silah yapımına başlamak için yeterince zenginleştirilmiş uranyuma sahip olarak, İsraillilerin tabiriyle bir “dokunulmazlık sahasına” girebileceğini ve bir saldırı için fırsat kalmayabileceğini belirtti. Panetta’nın ise kendisine yöneltilen “Haberi yalanlıyor musunuz” sorusu üzerine, “Hayır, sadece yorum yapmıyorum. Ne düşündüğüm ve olayları nasıl gördüğüm sadece beni ilgilendirir” dedi.

‘İran’ı tehdit ABD’ye zarar verir’



Bu arada İran’ın Dini Lideri Hamaney ise saldırı yorumlarına 1979’deki İslam Devrimi’nin 33’üncü yıldönümü vesilesiyle yaptığı Cuma vaazında cevap vererek “İran’ı tehdit etmek ve İran’a saldırmak, Amerika’ya zarar verecek... Yaptırımlar bizim nükleerdeki kararlılığımız üzerinde etki yapamaz. Petrol ambargosu ve savaş tehditlerine karşı bizim de doğru zamanda devreye sokacağımız tehditlerimiz var” diye konuştu.



