'İsrail İran'da sivil hedefleri de vuracak'

T24 - ABD istihbarat kaynakları, İsrail'in İran'a olası saldırısında sadece nükleer tesisleri değil aynı zamanda alt yapısını çökertmek için internet, telekomünikasyon ve elektrik santrallerini de vuracağını iddia etti.



İsrail ve ABD yıllardır, İran'ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçluyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun geçtiğimiz hafta yayımlanan raporunda, "İran atom bombası deneyleri yapıyor" denilerek, bir bakıma İran ve ABD'nin tezine destek çıkıldı.



İsrail gazetesi Haaretz, Tel Aviv'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu raporunu kendine dayanak oluşturarak İran'a saldırı düzenleyeceğini yazdı. ABD istihbarat birimleri kaynak gösterilerek verilen haberde, olası bir saldırıda İsrail'in nükleer tesislerin yanı sıra İran'ın alt yapısını çökertmek için telekominikasyon, internet ve elektrik santrallerini vurucağı belirtildi.

Bir komutla cep telefonu şebekeleri devre dışı kalacak



ABD'li istihbarat kaynakları, İsrail'in geliştirdiği bir çeşit silah sayesinde, cep telefonları şebekelerini sadece bir komutla devre dışı bırakabileceğini savundu.

Vurmadan önce Suriye'nin radar sistemi kilitlendi



Haberde, İsrail'in 2007 yılında Suriye'nin nükleer tesisini vurduğu sırada da benzer bir yöntem kullandığı belirtildi. Aviation Week&Space Technology'nin raporunda, İsrail'in Suriye'nin nükleer tesisini vurmadan önce bu ülkenin tüm radar sistemini kilitlediğini ve daha sonra savaş uçaklarıyla yok ettiği vurgulandı.

Panetta: İran'a saldırı küresel ekonomiye zarar verir



İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'la bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'a olası bir askeri harekatın, küresel ekonomi üzerinde onarılmaz zararları olacağını söyledi. Panetta, İran'ı nükleer programından caydırmak için bu ülkeye siyasi baskının artırılmasının en iyi çözüm olduğunu belirtti.



