-İsrail İran'a saldırma konusunda kararını vermedi WASHINGTON (A.A) - 06.02.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak ''bu ülkeye saldırıp saldırmama noktasında bir karar verdiğini düşünmediğini'' söyledi. Amerikan NBC televizyonunda muhabir Matt Lauer'in sorularını yanıtlayan Obama, ülkesinin, İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek için İsrail ile ''sımsıkı'' biçimde birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ve bu meselenin diplomatik yolla çözülmesini umduğunu belirtti. Obama, ''İsrail'in, ne yapması gerektiği konusunda bir karara vardığını düşünmüyorum. Onlar da bizim gibi, İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesi gerektiği düşüncesindeler. Bu sorunu, umarız ki diplomatik yolla, çözme doğrultusunda çabalarımızı ilerletirken, (İsrail ile) sımsıkı biçimde birlikte çalışacağız'' dedi. ABD'nin İran konusunda uluslararası koalisyon etrafında inşa edilmiş bir diplomatik çözümden yana olduğunu dile getiren Obama, İran'a yönelik bir askeri operasyonun doğurabileceği risklere dikkati çekti. Obama, ''Körfez'de yeni bir askeri hareketlilik karışıklığa yol açabilir, bize de büyük etkileri olur. Petrol fiyatları üzerinde büyük etkileri olabilir. İran'a komşu olan Afganistan'da hala askerlerimiz var'' diye konuştu.