'İsrail, İran'a saldıracak' iddiası

İsrail'in, bu yıl içinde İran'a savaş açacağı iddia edildi. İran devlet televizyonunun, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dennis Blair'in İsrail gazetesi Haaretz'e yaptığı açıklamalara dayanarak verdiği habere göre, İsrail, tehdit olarak gördüğü İran'a saldırmayı planlıyor.



Haberde Blair'in “Tel Aviv, İran'ın nükleer enerji programını durdurmak için sonunda Tahran'a karşı savaş ilan edecek” yönündeki ifadesine yer verildi.



İsrail ve İran'ın yıl sonuna kadar büyük bir savaşa girişeceklerini ileri süren Blair, İran'ın uranyum zenginleştirme programında mesafe kaydetse de atom bombasına sahip olmadığını belirtti.



İsrail'in BM'deki eski daimi temsilcisi Dan Gillerman da cuma günkü açıklamasında İsrail'in, İran'a karşı askeri bir saldırıya hazırlandığını kaydetmişti.



İsrailli emekli general ve milletvekili Isaac Ben-Israel de, İran'a saldırması için hükümete çağrıda bulunmuştu. İsrailli üst düzey yetkililer, İran'a karşı askeri saldırı düzenleyebilecekleri yönünde ifadeler kullanmıştı.



Tel Aviv'in saldırı tehditlerini yeniden dillendirmesi, yeni Beyaz Saray yönetiminin İran ile doğrudan görüşmelere hazırlandığı bir döneme denk geliyor.



İsrail'in açıklamalarını “psikolojik harp” olarak değerlendiren İran, olası bir İsrail saldırısına ağır karşılık vereceğini ilan etmişti. (AA)