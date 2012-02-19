İsrail: İran kararını kendisi verecek

T24 - İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Benny Gantz, ülkesinin İran'ı vurma kararını kendisinin alacağını söyledi.



Gantz, ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon'un İsrail'i ziyaret ettiği bir sırada devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ''İsrail kendi güvenliğinin baş garantörüdür. Ordu olarak bizim rolümüz bu. İsrail devleti kendisini savunmalıdır'' dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gantz, ''İran'ın sadece İsrail'in bir sorunu değil, bölgenin ve dünyanın sorunu olduğunu'' ileri sürdü.

İhtiyatlı açıklamalar yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Gantz, bu hafta sonunu özellikle İran krizi konusunda ropörtaj vermek üzere İsrail televizyon kanallarına ayırdı.

Söz konusu ropörtajlar, özellikle İran ve Suriye konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere İsrail'e gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Donilon'un ziyaretine denk geldi.

İsrail'in, İran'ın nükleer programını durdurmak için bir askeri operasyon düzenlemesi olasılığından son haftalarda sık sık söz edilirken, Washington ve batılı müttefikleri Tahran rejimini özellikle mali sektörünü hedefleyen ekonomik yaptırımlarla ikna etmeye çalışıyor.



'Yaptırımlar sonuç vermedi'



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ve Batı ülkelerinin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımların sonuç vermediğini savunmuştu.