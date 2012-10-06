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Dünya

İsrail, insansız hava aracını düşürdü

İsrail basını, nereden geldiğine ilişkin bilgi verilmeyen hava aracının Gazze Şeridi'nden kalktığını iddia etti

06 Ekim 2012 23:14

İsrail ordu sözcüsü, sabah saatlerinde, insansız bir hava aracının, Negev bölgesinin kuzeyinde İsrail hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun, insansız bir hava aracını düşürdüğü bildirildi. İnceleme yapmak üzere uçağın enkazına ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

İsrail basını, nereden geldiğine ilişkin bilgi verilmeyen hava aracının Gazze Şeridi'nden kalktığını iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, hava aracının düşürülmesiyle ilgili olarak orduyu kutladığı ve “olayı çok ciddiye aldıkları” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

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