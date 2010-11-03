İsrail İngiltere'yle stratejik ortaklığını kesti

T24 - İsrail İngiltere'yle stratejik diyaloğu kestiğini açıkladı. Bu karara gerekçe olarak, İngiltere'de yürürlükte olan bir yasa gösterildi.

Söz konusu yasa, İngiliz mahkemelerinin, ülkeyi ziyaret eden İsrail yetkilileri hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle dava açmalarına imkan veriyor.

Londra'yla staretejik diyaloğun kesildiği yönündeki açıklama ise İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague bölgeye yönelik ziyaretine başlarken yapıldı.

William Hague, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret edecek.

İsrail yetkilileri, İngiltere'de Mayıs ayındaki genel seçimler sonrası kurulan koalisyon hükümetinin, eleştirdikleri yasayı değiştirmek için yeterli çabayı sarfetmediğini söylüyor.

Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in küçük düşürülmesi için kasıtlı olarak bu kararın alındığına yönelik haberleri yalanladı.



İsrailli bakan gezisini iptal etmişti

Hafta başında, İsrail İstihbarat Bakanı Dan Meridor'un İngiltere'ye yapacağı geziyi iptal ettiği bildirilmişti.

İngiltere'de Filistinli grupların, İsrail'in 2008 yılı sonunda Gazze'ye başlattığı saldırı ya da bu yıl dokuz Türkiye vatandaşının öldüğü Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskını gerekçe gösterip İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkartılması yönünde çaba harcayabilecekleri belirtiliyordu.

Geçmişte de İsrailli bazı bakanlarla askeri yetkililerin, İngiltere'ye yapmayı planladıkları gezileri iptal ettikleri biliniyor.

İngiltere'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Londra'da bir mahkemenin Filistinlilerin başvurusu üzerine aldığı karar, İsrail'in tepkisini çekmişti.

Tzipi Livni'nin İngiltere'yi, ziyaret etmemesi üzerine tutuklama emri iptal edilmişti.