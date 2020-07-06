İsrail'in Ofek-16 'casus uydusu' uzayda

T24 Dış Haberler

İsrail, uzaya Ofek-16 casus uydusunu gönderdiğini duyurdu.

Elektro-optik keşif uydusunun ordu istihbaratına, "yüksek kalitede gözlem imkanı" vereceği belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı uydunun sabah saat 4 sularında gönderildiğini ve bir takım testler yapacaklarını bildirdi.

Uydunun ne için kullanılacağıyla ilgili spesifik bir detay sunulmazken, İsrail kamu radyo kanalı Ofek-16 ile İran'ın "nükleer aktivitelerinin" izleneceğini iddia etti. Tahran, askeri yönde bir nükleer programı olmadığını savunuyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz, istihbaratın İsrail'in güvenliği için "çok önemli olduğunu" belirterek, "Her cephede İsrail'in kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.