İsrail'in başkentinde silahlı saldırı: En az 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı düzenlendi. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail polisinin açıklamasında ise saldırının "terör saldırısı" olduğunun kesinleştiği ve saldırganın bulunması için "bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı" belirtildi. Açıklamada, halka evlerini terk etmemeleri ve bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Mart ayında terör sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli öldürülmüştü.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. Saldırıyı, IŞİD üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise 1'i polis 5 kişi hayatını ölmüştü. (AA)