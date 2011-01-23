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Dünya

İSRAİL İLK RAPORDA KENDİNİ AKLADI TEL AVİV (A.A)

23 Ocak 2011 16:53

-İSRAİL İLK RAPORDA KENDİNİ AKLADI TEL AVİV (A.A) - 23.01.2011 - İsrail hükümetinin Mavi Marmara'ya saldırıyı soruşturmak üzere kurduğu komisyon, gemiye baskın yapan askerlerin tavrının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu. İsrail donanmasının 31 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında seyreden Mavi Marmara gemisine düzenlediği, 9 Türk'ün öldüğü askeri operasyonu soruşturmak üzere İsrail hükümeti tarafından oluşturulan, başkanlığını eski yargıçlardan Yaakov Turkel'in yaptığı komisyon ilk raporunu açıkladı.  Komisyon Başkanı Turkel, raporla ilgili Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, askerlerin tavrının uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu ileri sürdü. Turkel komisyonunun raporunu iki bölüm halinde sunacağı açıklanmıştı. Raporunun ikinci bölümünün yayımlanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi.

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