İsrail, ilişkileri normalleştirdiği BAE'de bir büyükelçilik açtığını duyurdu

İsrail, ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, büyükelçilik açtığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliğinin, kalıcı yerleşke bulunana kadar geçici ofislerde hizmet vereceği belirtildi.

Büyükelçi olarak atanan Eitan Naeh'in Abu Dabi'ye gittiği ifade edilen açıklamada, büyükelçiliğin resmi açılışının ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Abu Dabi'de büyükelçilik açılmasının, İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının uygulanması yönünde atılan bir başka adım olduğu ifade edildi.

Naeh, Aralık 2016-Mayıs 2018 tarihlerinde İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE yönetimi de hafta sonunda Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararı almıştı.