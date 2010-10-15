-İSRAİL İLE YUNANİSTAN'DAN ORTAK TATBİKAT TEL AVİV (A.A) - 15.10.2010 - İsrail ile Yunanistan Hava Kuvvetlerinin, bu hafta Yunanistan'da ortak askeri eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi. İsrail ordu sözcülüğünden verilen bilgiye göre, tatbikata İsrail Hava Kuvvetlerinin Black Hawk (UH-60) ile Apache (AH-64) helikopterleri katıldı. Yunanistan da tatbikatta Apache (AH-64) ve AS332 Super Puma helikopterleri ve savaş uçaklarıyla yer aldı. Tatbikatın, değişen hava koşulları altında, dağlık arazilere iniş ve kalkış eğitimlerini kapsadığı bildirildi. Tatbikat çerçevesinde İsrail Hava Kuvvetleri'nin helikopter hava tümeni komutanı ile helikopterlerin bağlı olduğu diğer üslerin komutanlarının da, Yunan Hava kuvvetleri'nin komutanları ile birlikte eğitim filolarını ziyaret edip, tatbikatları izledikleri kaydedildi. Mayıs ayında da İsrail ile Yunanistan Hava Kuvvetleri, Ege Denizi'nde ortak deniz ve hava tatbikatı yapmıştı. İsrail Hava Kuvvetleri, daha önce düzenli olarak Türkiye'de tatbikatlar yapıyordu. Ancak, iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesiyle, yaklaşık 1,5 yıl kadar önce Türkiye hava sahasını İsrail askeri uçaklarına kapatmıştı. İsrail, eğitim tatbikatlarını artık Yunanistan, Romanya ve İtalya'nın Sardinya adasında yapıyor.