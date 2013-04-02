'İsrail ile Türkiye doğal gaz için barıştı'

Fransız basını Türk-İsrail ilişkilerindeki yeni dönemin arkasında doğal gaz anlaşmalarının bulunduğu iddiasını ortaya attı.

Fransız La Croix gazetesi tarafından konu hakkında bugün yayımlanan özel bir haberde, iki tarafın geçtiğimiz günlerde barışmasının öncesinde "İsrail açıklarındaki doğalgaz yataklarını işleten konsorsiyum ile çokuluslu Türk şirketleri arasında bir anlaşma üzerinde gizli temaslarda bulunulduğu" öne sürüldü.

Gazete bu iddiaya kaynak olarak İsrail'in eski Ankara büyükelçisi Alon Liel'i gösterdi.

İsrail ve Türkiye'nin deniz altından 600 kilometrelik bir doğalgaz boru hattı projesi üzerinde çalıştıklarını yazan gazete, projenin 2016 yılında tamamlanacağını, maliyetinin ise 1.5 milyar Euro olacağını belirtti.

İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ihraç edileceğinin vurgulandığı haberde, Türkiye'nin de 2016 yılından itibaren İsrail'den her yıl en az 10 milyar metreküp doğalgaz satın alacağının söylendiği belirtildi.

235 milyar Euro gelir

İsrail'in münhasır ekonomik bölgesindeki doğal gaz rezervinin yaklaşık 1 trilyon metreküp olduğuna dikkat çekilen haberde, bu miktarın İsrail için 35 yıllık otonomi ve 235 milyar Euro'luk gelir ifade ettiği kaydedildi. (Kayahan Karaca/ ntvmsnbc)