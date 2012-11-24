'İsrail ile Türkiye bozulan ilişkileri düzeltmek için masaya oturdu'

İsrail’in saygın gazetelerinden Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun özel temsilcisi Yosed Chiechanover ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun bu hafta içerisinde İsviçre’nin Cenevre kentinde görüştüğünü öne sürdü.

Gazeteye konuşan üst düzey iki İsrailli yetkili, İsrail ve Türkiye’nin Mavi Marmara krizi sonrasında bozulan ilişkileri düzeltmek için görüşmelere tekrar başladıklarını belirtti.

Adı açıklanmayan yetkililer, Sinirlioğlu ve Chiechanover’in Cenevre’de diplomatik krizi çözme olası konuştuğunu iddia etti.

Haaretz, iki isim arasındaki görüşmenin haftalar önce yapılmasının planladığını fakat ertelendiğini yazdı.

Sol eğilimli gazete, "Geçen hafta Gazze Şeridi’ndeki duruma ve Başbakan Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert eleştirilerine rağmen iki taraf da görüşmeyi iptal etmedi" ifadesini kullandı.



Krizi çözme girişimi



Üst düzey İsrailli yetkili toplantının "Mavi Marmara krizine iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulmak için başka bir girişim" olduğunun altını çizdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın eski müşteşarı olan Chiechanover ve Sinirlioğlu bir yıl önce ikili ilişkilerdeki krizi aşmak için bir yol haritası hazırlamıştı. Fakat Türkiye’den özür dilenmesine şiddetle muhalefet eden Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın pozisyonunu da gözönüne alan Netanyahu, bakanlara kuruluna sunulan ve ‘operasyonel başarısızlıklar’ nedeniyle Türkiye’den özür dilenmesini öngören planı reddetmişti.



Dışişleri: Birkaç ay önceki görüşme



Dışişleri kaynakları, Milliyet’e böyle bir görüşmenin son Gazze krizi sırasında değil birkaç ay önce gerçekleştiğini ve Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesi için ortaya koyduğu koşulların değişmediğini söyledi.

Üst düzey bir yetkili ‘İlişkilerin normalleşmesi için beklentiler bellidir. Bunlar İsrail tarafından da biliniyor. İsrail bu koşullar çerçevesinde görüşmek istediğinde Türkiye görüşmeye hazırdır’ dedi.