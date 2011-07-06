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Dünya

İSRAİL İLE TEMAS OLAĞANÜSTÜ SAYILMAZ ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 16:08

-İSRAİL İLE TEMAS OLAĞANÜSTÜ SAYILMAZ ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yarın açıklanacak BM raporu öncesi, Türk ve İsrailli yetkililerin görüşmelerine ilişkin, Türkiye'nin İsrail'den özür ve tazminat talebi olduğunu hatırlatarak "Bu taleplerin gerçekleştirilmesi konusunda temasların olması doğaldır, bunu olağanüstü bir gelişme gibi yansıtmamak gerekir" dedi.     Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Cibril ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, gazetecilerin, Türk ve İsrailli yetkililerin Mavi Marmara krizinin çözümüne ilişkin görüşme yaptıkları haberlerini sormaları üzerine, olayın meydana geldiği günden bu yana Türkiye'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu söyledi. İsrail'in  uluslararası sularda biri aynı zamanda ABD vatandaşı da olan "9 Türk vatandaşını katlettiğini" belirten Davutoğlu, "Biz geçen seneden bu yana aynı şeyi söylüyoruz. İsrail, bu konuda özür dilemeli ve tazminat ödemelidir" dedi. Bu konudaki pozisyonlarının ilkesel olduğunu ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Tabi bu çerçevede değişik düzeylerde teknik görüşmeler olmuştur, olacaktır da. Zaten Palmer başkanlığında oluşan komisyonda Türk ve İsrailli taraflar da bulunmaktadır. Bu konudaki tutumuz da açıktır. Açıklanacak olan raporun uluslararası hukuk kriterlerine uygunluğu bizim için önemlidir. Ve daha önce BM'nin yine uluslararası hukuk temsilcilerinin içinde bulunduğu son derece saygın bir komitesi olan BM İnsan Hakları Komisyonu'nun oluşturduğu komiteyle çelişkili bir tutum kabul edilemez. Biz ümit ederiz ki, İsrail bu konuda beklediğimiz ve bizce son derece haklı temellere dayanan taleplerimizi karşılar. Ve bu kriz aşılır. Tabi bu konuda, söylediğim gibi, bu taleplerin gerçekleştirilmesi konusunda temasların olması doğaldır bunu olağanüstü bir gelişme gibi yansıtmamak gerekir."

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