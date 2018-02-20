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Dünya

İsrail ile Mısır'dan 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

10 yıl süresince 64 milyar metreküp doğalgaz tedariğini içeren iki anlaşma imzalandı

20 Şubat 2018 18:45

İsrail'de faaliyet gösteren Amerikan Noble şirketi ve İsrailli Delek şirketi ile Mısır'ın Dolphin Energy şirketi arasında 10 yıl süresince 64 milyar metreküp doğalgaz tedariğini içeren iki anlaşma imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın 15 milyar dolarlık olduğu belirtiliyor.

Noble şirketinin web sitesindeki açıklamaya göre, anlaşmalar, İsrail'in Akdeniz'deki Tamar ve Leviathan sahalarının her birinden 32.5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 65 milyar metreküp doğalgazın 2030 yılına kadar Mısır'a iletilmesini içeriyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Mısır'da sanayi, petrokimya endüstrisi ve gelecekte de elektrik üretimi için kullanılacak doğalgazın ilk kısmının 2019 sonunda bu ülkeye ulaştırılması planlanıyor.

Açıklamada, Noble Energy Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary W. Willingham'ın, 'anlaşmaların bölgesel doğalgaz piyasasının gücünü göstermeye devam ettiği' şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde de Mısır'ın gaz tüketiminin üretiminden fazla olduğuna işaret edildi.

Anlaşmaların 15 milyar dolarlık olduğu belirtilen haberde, doğalgaz iletiminde kullanılacak boru hattı güzergahının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise konuyla ilgili açıklamasında "Bu (anlaşma) devlet hazinesine milyarlarca dolar getirecek" ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Steinitz "Bu anlaşma İsrail'in enerji piyasasındaki kilit bölgesel aktör pozisyonunu güçlendirecek" dedi.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el Molla ise DMC adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Mısır hükümeti henüz İsrail'den gaz ithalatı konusunda resmi talep almadı" dedi.

Molla, İsrail'den gaz ithalatı için ön onayın alındığını ancak nihai onayın, anlaşmanın Mısır ekonomisine yararlı olacağı garantisi de dahil belirli şartların karşılanması halinde verileceğini söyledi.

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