İsrail ile Lübnan çatıştı!

T24- İsrail ve Lübnan askerleri sınırda çatıştı. İsrail kaynakları, mühendisleri cephede çalıştıkları esnada Lübnanlı askerlerin ateşine maruz kaldığını açıkladı.



İsrail güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada İsrail ordusunda görevli mühendislerin cephede çalıştıkları esnada Lübnanlı askerlerin ateşine maruz kaldıkları ve ateşle karşılık verdikleri ifade edildi.

Lübnan güvenlik güçleri ise İsrail ordusunun Lübnan sınırının güneyindeki bir köye top ateşi yaptığını ve bir evin isabet alması sonucu iki kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnanlı bir kaynak, çatışmanın İsraillilerin Lübnan sınırları içindeki bir ağacı kesmek istemelerinden dolayı yaşandığını söyledi. Lübnan askerinin açtığı uyarı ateşine İsrail’in top atışı yaparak karşılık verdiği belirtildi.

Aynı kaynak top atışında bir Lübnan askeri ve bir sivilin hafif yaralandığı bilgisini verdi. İsrail ordusu ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.



İsrail ordusuna bağlı mühendisler Lübnan’ın güneyindeki İran yanlısı Lübnan Hizbullah hareketinin yoğun olduğu bölgede bulunan güvenlik bariyeri üzerinde bakım çalışmaları yürütüyor.



Lübnan ordusuna bağlı askerler, güney sınırında Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüyle beraber konuşlanmış bulunuyor.



İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu sözcüsü Yüzbaşı Barak Raz, çatışmanın askerler devriye görevindeyken yaşandığını belirtti. Raz, Lübnan askerleri ateş açtığı esnada askerlerinin İsrail sınırları içinde olduğunu ve açılan ateşe top atışıyla karşılık verdiklerini söyledi.



Ordu yetkilileri, top ateşinde sınır bölgesindeki Aadassi köyündeki bir evin isabet aldığını belirtirken, iki İsrail askerinin ağır yaralı olduğu bildirildi.

İki taraf arasındaki çatışmalar 2006 yılında yaşanan savaştan sonraki en büyük gerginlik olarak görülüyor. Dört yıl önce yaşanan İsrail-Hizbullah savaşında 1,200 Lübnanlı ve yaklaşık 160 İsrailli hayatını kaybetmişti. Savaşın ardından BM bölgeye UNIFIL olarak bilinen 12 bin kişilik barış gücü konuşlandırmıştı.