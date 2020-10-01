İsrail ile Lübnan, 30 yıl aradan sonra müzakerelere başlıyor

Körfez ülkelerinin ardından Lübnan da Donald Trump yönetiminin ara buluculuğunda İsrail ile müzakere masasına oturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleşecek dolaylı müzakerelerde, iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sınırlarının belirlenmesi meselesi öncelikli olarak masaya yatırılacak.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin ara buluculuğunda yapılacak görüşme için bir çerçeve anlaşmasına varıldığını teyit etti. Berri, "Bu bir çerçeve anlaşması, nihai anlaşma değil." sözleriyle sürecin henüz başında olduklarını dile getirdi.

Euronews'in haberine göre, diplomatik ilişkileri bulunmayan ve teknik olarak savaş halinde olan iki ülke arasında hem kara hem de deniz sınırı anlaşmazlığı bulunuyor. Söz konusu alanda Lübnan'a ait enerji kaynakları da yer alıyor.

Görüşmeler iki ülke arasında 'Mavi Hat' olarak bilinen sınırdaki bir üste BM nezdinde yapılacak.

İran destekli Şii Hizbullah örgütünün Lübnan'ın İsrail ile masaya oturması konusuna nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ise henüz bilinmiyor.