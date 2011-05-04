-İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ CANINDAN ETTİ TEL AVİV (A.A) - 04.05.2011 - Gazze'deki Hamas yönetimi, İsrail'le işbirliği yaptığı gerekçesiyle mahkum edilen bir Filistinliyi idam etti. Hamas'a yakınlığı ile bilinen Şahab adlı internet sitesi, adı açıklanmayan Filistinliye verilen idam cezasının bu sabah yerine getirildiğini duyurdu. Haberde, söz konusu Filistinli hakkındaki suçlamalarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Gazze'deki Hamas yönetimine bağlı askeri mahkeme, 19 Nisan'da bir Filistinliye, İsrail ile işbirliği ve ihanet suçlamasıyla kurşuna dizilerek idam edilmesi cezası vermişti. Bu sabah infaz edilen kişinin, aynı Filistinli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hamas, son olarak nisan ayında aynı suçlamayla ölüm cezasına çarptırılan 2 Filistinliyi, insan hakları örgütlerinin tüm karşı çıkmasına rağmen idam etmişti. Filistin yasalarına göre, idam cezalarının Filistin Devlet Başkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimi ele geçirmesinden sonra bu hükme uymayarak, ölüm cezasına çarptırılan bazı Filistinlilerin idamı yoluna gitmişti.