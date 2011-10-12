-İsrail ile Hamas, esirler konusunda anlaştı GAZZE (A.A) - 11.10.2011 - İsrail ile Hamas'ın, esir değişimi konusunda anlaştığı bildirildi. Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Mahmud Zahar'ın da katıldığı görüşmelerde, taraflar esir değişimi konusunda anlaştı. Bir Hamas yetkilisi El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada istediklerinin yüzde yüzünü elde ettiklerini söylerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da düzenlediği basın toplantısında Şalid'in birkaç gün içinde eve geleceğini kaydetti. Edinilen ilk bilgilere göre Hamas, 2006 yılında esir aldığı Gilad Şalid'i serbest bırakacak. Bunun karşılığında da İsrail yaklaşık bin kadar Filsitinli mahkumu salıverecek. Hamas lideri Halid Meşal'in bir kaç saat içinde bir basın toplantısı düzenleyebileceği bildirildi. Gazze'deki Hamas yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, anlaşma bu ay sonuna kadar uygulamaya konulacak. Bu gece de serbest bırakılacak Filistinli mahkumların isimleri netleştirilecek. Hamas ve İsrail arasındaki esir değişimi görüşmeleri uzun zamandır devam ediyordu. Ancak aracı ülkelerin çabalarına rağmen taraflar bir türlü anlaşamamıştı. İsrail basını da Temmuz ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şalid konusunda devreye girdiğini yazmıştı.