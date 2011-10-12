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Dünya

İsrail ile Hamas arasında tutuklu takası TEL AVİV (A.A)

12 Ekim 2011 01:27

-İsrail ile Hamas arasında tutuklu takası TEL AVİV (A.A) - 11.10.2011 - İsrail ile Hamas örgütü arasında, Gazze'ye kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit ve karşılığında serbest bırakılması öngörülen Filistinli tutuklular konusunda anlaşmaya varıldığı haberlerinin ardından, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında olağanüstü toplandı. İsrail Ordu radyosu, Suudi El Arabiya televizyonunun İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Mısır'ın çabalarıyla, tutuklu takası konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdiğini duyurdu. Radyo, bu haberin ardından, İsrail kabinesinin Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında acil olarak toplandığını duyurdu. Radyo, toplantıda takas anlaşmasının onaylanacağını da belirtti. Söz konusu haberlere göre, Şalit karşılığında Filistinli 1000 tutuklunun serbest bırakılması öngörülüyor. İsrailli hükümet kaynaklarının da takas konusunu yalanlamadıkları bildirilirken, aynı kaynaklar Gilad Şalit'in serbest bırakılması konusunda bir şans penceresi açıldığını belirtti. Kaçırıldığı 2006 yılı Haziran ayından bu yana Gazze'de bilinmeyen bir yerde tutulu bulunan İsrailli asker Gilad şalit'in ailesi ile Şalit'in serbest bırakılması için çalışan sivil toplum örgütleri ise konuyla ilgili bilgileri olmadığını belirttiler. Şalit ailesi, "Bu bizim için sürpriz oldu. Doğrudur diye ümit ediyoruz" demekle yetindi. Gazze'deki Hamas üst düzey yetkililerinden Mahmud Zahar başkanlığında bir Hamas heyeti, geçen Pazartesi gecesi Şam'daki Hamas karargahından Kahire'ye geçmişti. Muhtemel bir takas uygulamasının ise Kasım ayı başında olabileceği öne sürülüyor.

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