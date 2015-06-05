İsrail ile Fransa arasında 'Orange' krizi



Fransız telekomünikasyon devi Orange’ın İsrail’deki faaliyetlerini durdurma kararı İsrail’de ‘boykot’ olarak algılandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransız hükümetini ‘Orange’ın talihsiz açıklama ve eylemleri ile arasına mesafe koymaya’ çağırdı.

Netanyahu durumu, ‘affedilemez saçma bir tiyatro' olarak nitelendirerek “En iyi dostlarımızı, Yahudi devletine yönelik her tür boykota koşulsuz bir şekilde karşı olduklarını yüksek sesle ve açık bir şekilde söylemeye çağırıyoruz” dedi. Fransız hükümeti Orange hisselerinin yaklaşık dörtte birini elinde bulunduruyor.

“Operatör üzerinde kontrolümüz yok”

Orange şirketi İsrail’den çekilme kararını, "Aynı zamanda operatör olmadığımız ülkelerde marka olarak temsil edilmek istemiyoruz" şeklinde gerekçelendirmişti. Şirketten yapılan açıklamada Orange’ın hiçbir şekilde siyasi tartışmaların içine çekilmek istemediği de vurgulandı.

Orange CEO'su Stephane Richard, cuma günü İsrail haber sitesi ‘ynet’e yaptığı açıklamada, söz konusu adımın İsrail’i boykot anlamına gelmediğini vurgulayarak İsrail’i sevdiklerini, İsrail’in dostu olduklarını söyledi.

Richard, Le Monde gazetesine verdiği demeçte de “Üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığımız bir operatörün markamızı kullanması şirket politikamız değil” diye kendini savundu.

Orange Başkan Yardımcısı Pierre Louette ise gelen sert tepkilerin ardından ortamı yumuşatmaya çalışarak, İsrail’den tamamen çekilmediklerini, ülkedeki araştırma merkezinin ve internet hizmetleri sunan kardeş şirket Viaccess-Orca’nın faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Sivil toplumun boykot çağrısı

Orange markası, İsrailli Partner Communications ile yaptığı lisans anlaşması üzerinden yıllardır ülkede faaliyet gösteriyor.

Sivil toplum örgütleri, lisans partnerinin İsrail işgali altındaki Filistin bölgelerindeki faaliyetleri nedeniyle mayıs ayında Orange’ı İsrail pazarından çekilmeye çağırmıştı. Orange CEO’su Richard’ın İsrail'den çekilme kararını açıklaması Fransa’da da tartışmalara yol açtı. Fransa Kültür Bakanı Miri Regev, Cumhurbaşkanı François Hollande’ı ‘antisemitizme tolerans göstermemeye’ ve ‘Richard’ı görevden almaya’ çağırdı. Simon-Wiesenthal Merkezi ise Orange'ın açıklamasını konayarak ‘Yahudi halkından özür dilenmesini' talep etti.

Orange’ın İsrail’deki operatörü Partner’in Başkanı Chaim Romano da yol açtığı zararın telafisinin Orange'a pahalıya mal olacağını belirterek “Orange antisemitist baskıya boyun eğmiştir. Şimdi atacağımız adımları kararlaştırma aşamasındayız” dedi.