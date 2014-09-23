İsrail ile Filistin müzakerelere başlıyor



Gazze Şeridi'nde dört hafta önce geçici ateşkes sağlanmıştı. Mısır'ın arabuluculuğunda yapılacak görüşmeler öncesi Gazze Şeridi'nin yeniden imarı konusunda taraflar arasında bir uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Ekonomik Konseyi'nin (PECDAR) geçen ay açıklanan raporuna göre, 50 günlük savaşta ağır şekilde tahrip olan Gazze'nin yeniden imarı için 4,6 milyar euroya ihtiyaç duyuluyor.

İsrail, bölgeye uyguladığı ablukanın kaldırılması, bölgeye bir liman ve havaalanı inşa edilmesini Gazze'nin silahlardan arındırılmasına bağlıyor.

Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal, sürgünde yaşadığı Katar'da "Direnişin silahları kutsaldır. Hamas ve direnişi kimse silahlandıramaz" açıklamasında bulunmuştu.

Filistin'den BM'de yeni girişim

Öte yandan Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması için bir takvim belirlenmesi konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyor.

Cuma günü BM genel kuruluna hitap edecek Abbas, İsrail işgalinin sona ermesi ve bir Filistin devletinin kuruluşu için 3 yıllık süre tanınmasını talep ediyor.