T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail ile Filistin müzakerelere başlıyor

Filistinli gruplarla İsrail arasında Gazze Şeri'nde kalıcı ateşkes sağlanması için yapılacak görüşmeler Kahire'de başlıyor.

23 Eylül 2014 12:51


Gazze Şeridi'nde dört hafta önce geçici ateşkes sağlanmıştı. Mısır'ın arabuluculuğunda yapılacak görüşmeler öncesi Gazze Şeridi'nin yeniden imarı konusunda taraflar arasında bir uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Ekonomik Konseyi'nin (PECDAR) geçen ay açıklanan raporuna göre, 50 günlük savaşta ağır şekilde tahrip olan Gazze'nin yeniden imarı için 4,6 milyar euroya ihtiyaç duyuluyor.

İsrail, bölgeye uyguladığı ablukanın kaldırılması, bölgeye bir liman ve havaalanı inşa edilmesini Gazze'nin silahlardan arındırılmasına bağlıyor.

Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal, sürgünde yaşadığı Katar'da "Direnişin silahları kutsaldır. Hamas ve direnişi kimse silahlandıramaz" açıklamasında bulunmuştu.

Filistin'den BM'de yeni girişim

Öte yandan Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması için bir takvim belirlenmesi konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyor.

Cuma günü BM genel kuruluna hitap edecek Abbas, İsrail işgalinin sona ermesi ve bir Filistin devletinin kuruluşu için 3 yıllık süre tanınmasını talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FilistinliGazzeKahireKalkınmaYeniden Yapılandırma Ekonomik KonseyiHalid MeşalKatarFilistinMahmud Abbas FilistinBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiAbbasDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24