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Dünya

"İsrail ile Bahreyn diplomatik ilişkileri başlatma anlaşması yapacak"

17 Ekim 2020 00:38

ABD'nin öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte İsrail ile siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması imzalayan Bahreyn'in bu kez İsrail'le ikili diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalayacağı bildirildi.

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