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Dünya

İSRAİL, İKİNCİ GAZZE FİLOSUNU DURDURMA EMRİ VERDİ KUDÜS (A.A)

27 Haziran 2011 19:25

-İSRAİL, İKİNCİ GAZZE FİLOSUNU DURDURMA EMRİ VERDİ KUDÜS (A.A) - 27.06.2011 - İsrail güvenlik kabinesi, deniz kuvvetlerine, yakında denize açılacak Gazze'ye yardım taşıyan uluslararası filoyu durdurma emri verdi. Hükümetteki bakanların yarısını bünyesinde bulunduran İsrail güvenlik kabinesinin toplantısının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yayınlanan açıklamada, "İsrail devleti filonun Gazze'ye gelişini engellemeye kararlıdır" denilirken, İsrail askerlerinin gemide bulunanlarla mümkün olduğunca çatışmadan kaçınacakları belirtildi. İsrail makamları buna karşılık, filoda yer alacak yabancı gazetecilere ambargo uygulama tehditlerinden vazgeçtiler. İsrail Stratejik İşler Bakanı Moşe Yaalon, Başbakan Netanyahu'nun bu kararın medyada konuşulmasından şaşkınlık duyduğunu belirterek, "Bu sorunu inceleyeceğiz ve kararı gözden geçireceğiz" dedi. İsrail hükümeti basın bürosunun dün filoda yer alacak uluslararası medya mensuplarına İsrail'e 10 yıl giriş yasağı ve malzemelerine el konabileceği uyarısı, bu ülkedeki yabancı basın ile yerli medyada protestolara neden olmuştu.

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