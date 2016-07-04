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Dünya
Deutsche Welle

İsrail iki Filistinli saldırganın evini yıktı

İsrail ordusu, bıçaklı saldırı düzenleyen iki Filistinli’nin ailelerinin yaşadığı evleri yıktı. Yıkım işlemi sırasında çıkan protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

04 Temmuz 2016 21:29


İsrail askerleri, iki Filistinli bıçaklı saldırganın ailelerinin yaşadığı evleri yıktı. Yıkım çalışmaları, Batı Şeria yakınlarındaki Kalandia mülteci kampında Pazartesi sabahın ilk saatlerinde başlatıldı.

Yıkım işlemi sırasında çıkan protestolarda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu en az dört Filistinlinin yaralandığı birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ordu sözcüsü yıkım işlemi sırasında çok sayıda şiddetli protestolar düzenlendiğini açıkladı. İsrail askerlerine yıkım işlemi sırasında taş atıldığı ve ateş açıldığı öne sürüldü. Askerlerin kalabalığı dağıtmak üzere önce uyarı ateşi açtığı sonra kendilerine açılan ateşe karşılık verildiği belirtildi.

Ailelerinin evleri yıkılan iki Filistinli, Aralık ayında düzenledikleri bıçaklı saldırıda bir kişiyi öldürmüş, bir kişiyi de yaralamıştı. İsrailli askerler iki Filistinli saldırganı olay yerinde öldürmüştü.

İsrail, Filistinlileri korkutmak ve caydırmak amacıyla saldırganların evlerini yıktırıyor. İnsan hakları aktivistleri, saldırganların ailelerinin de cezalandırılması nedeniyle, uygulanan yöntemin kolektif bir ceza olduğu eleştirisini getiriyor.

İsrail ve Filistin bölgelerinde Ekim ayından bu yana şiddetli saldırılar arttı. Ekim ayından bu yana 214 Filistinli, 34 İsrailli ve dört de yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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