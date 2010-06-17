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Dünya

İsrail İHH'yi terör örgütü ilan etti

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, İsrail hükümeti İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nı (İHH) "terör örgütü" olarak kabul etti.

17 Haziran 2010 03:00

T24- İHH'nin aralarında Hamas ile Hizbullah'ın da bulunduğu ve İsrail istihbarat örgütlerinin incelemekte olduğu örgütler listesine katıldığı ifade edildi.  


Hürriyet'in haberine göre; AFP'nin ulaştığı İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulamaktan ya da reddetmekten kaçındı. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, "İHH'nın İsrail'de suç ögütü olarak görüldüğünü çünkü terörü desteklediğini ve Hamas'la yakın ilişkileri olduğunu" söyledi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor da "İsrail Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan her türlü düşman ülke kaynaklı girişimi saldırı olarak algılayacaktır" dedi.


İsrail 31 Mayıs'ta Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere uluslararası sularda bir askeri operasyon düzenlemiş, baskında İHH'ya ait Mavi Marmara gemisindeki 9 Türk hayatını kaybetmişti.

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