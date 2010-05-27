İsrail: İHH gemilerini durdurmaya hazırız

T24 - İsrail ordusu, İHH liderliğinde Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan gemileri durdurmaya hazır olduğunu bildirdi.



İsrail ordusu, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım malzemeleri getiren gemileri durdurmaya hazır olduğunu bildirdi.



Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım filosunun organizasoyonunu yapan İnsani Yardım Vakfı İHH Başkanı Bülent Yıldırım ise, “Geri adım atmayacağız. Bu gemiler yola çıkacak ve Gazze’ye girecek” dedi.



Reuters ajansının haberine göre, adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkili, ''İsrail savunma güçleri ve donanması, hükümetin verdiği talimat doğrultusunda Gazze kıyısına ulaşılmasını engellemek amacıyla hazırlık yapıyor'' dedi.





Daha önce Gazze kıyılarında ambargo uygulamasının delinmesini engellemeyi amaçlayan tatbikatlar yapıldığını belirten ordu yetkilisi, ''yardım gemilerinin yapılacak uyarıyla geri dönmemeleri halinde İsrail donanmasına ait gemiler tarafından İsrail limanlarına çekileceğini'' söyledi.





Terör malzemesi kontrolü yapılacak



Daha sonra gemideki yolcu ve mürettebatın ülkelerine gönderileceğini, gemideki yükün ise Gazze'ye transfer edileceğini belirten İsrail ordu yetkilisi, ''İsrail güçlerinin söz konusu gemileri limana çekmeden önce taşınan yüklerde terör malzemesi ve patlayıcı olmadığını kesinleştireceklerini'' kaydetti.



Hamas'ın seçimleri kazanarak Gazze'de kontrolü ele aldığı 2007 yılında İsrail ve Mısır bu bölgeyle olan sınırlarını kapattı. Yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de ilaç, gıda ve içecek su temini ciddi bir sorun haline geldi.





Toplam 9 gemi bulunuyor



Gazze'ye yol alan ve "Özgürlük Filosu" olarak adlandırılan yardım filosunda Türkiye'den 3, İngiltere'den 2, İrlanda, Cezayir, Kuveyt ve Yunanistan'dan birer olmak üzere toplam 9 gemi bulunuyor.



Çeşitli ülkelerden insan hakları savunucuları, milletvekili, doktorlar ve gazetecilerin bulunduğu gemiler yaklaşık 10 bin ton tıbbi malzeme, inşaat malzemesi ve çeşitli insani yardım malzemesi taşıyor.









