İsrail için 'bağımsızlık'; Filistin için 'felaket'

İsrail, 14 Mayıs 2008'de, kuruluşunun 60’ıncı yıldönümünü kutladı. Ancak İsrail’in bölgeye gelişiyle birlikte topraklarının önemli bölümünü kaybeden Filistinliler, İsrail’in kuruluşundan 1 gün sonrasını yani 15 Mayıs tarihini ‘El Nakba’ (Büyük Felaket) olarak anıyor.



4.5 MİLYON FİLİSTİNLİ MÜLTECİ VAR



1948`de İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaşta 700 binden fazla Filistinli, mülteci konumuna düşmüştü. Aralık 2006 itibarıyla yapılan sayımlara göre, Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki toplam 58 kampta yaşayan Filistinli kayıtlı mülteci sayısı 4 milyon 448 bin olarak açıklanıyor.



İkinci İntifada’nın (Filistinli direnişi) başladığı Eylül 2000’den 2008 yılı Mart sonuna kadar geçen dönemde, İsrailli güvenlik güçleri yaklaşık 4 bin 700 Filistinli öldürürken; Filistinliler 725 İsrailli sivil öldürdü.



NAZİ SOYKIRIMI'NIN ARDINDAN...



Almanya'da İkinci Dünya Savaşı öncesinde iktidara gelen Naziler, İsrail devletinin kuruluşuna giden süreci başlamasına neden olmuştu. Savaş sırasında Avrupa genelinde 6 milyon dolayında Yahudi, Nazi Soykırımı'na kurban gitti. Benzer bir olayın bir daha yaşanmasını önleme kaygısıyla, Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle 14 Mayıs 1948'te İsrail devletinin kuruluşu ilan edildi.



29 Kasım 1947'de, BM, Filistin topraklarının yüzde 56'sının 650 bin kişilik Yahudi nüfusuna, yüzde 44'ünün ise 1 milyon 300 bin kişilik nüfusu bulunan Filistin'e verilmesini ve Kudüs'ü uluslararası statüye alan bir planı onayladı.



NÜFUSU 7 MİLYONU AŞTI



Ancak Yahudileri mutlu eden olay Arap komşularla ihtilafın da başlangıcı oldu. Günümüzde İsrail-Arap ilişkileri gerginliğini korumaya devam ediyor. İsrail, 1967'den bu yana Batı Şeria ve diğer tartışmalı başka bölgeleri işgal altında tutmayı sürdürüyor.



İsrail devleti, soykırım geçmişine, komşularla gergin ilişkilere ve iç politikadaki ihtilaflara rağmen bağımsızlık hayalini ilerletip "kök salmayı" başardı. Sanayide yüksek teknoloji evresine ulaşan İsrail, 7 milyonu aşan nüfusuyla Ortadoğu'nun etkin ülkeleri arasında yer alıyor.