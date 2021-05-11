İsrail'i at üzerinde protesto ettiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup, kısıtlamaya rağmen İsrail'in saldırılarını protesto gösterilerine atlarla katıldı, eylemde Filistinliler için dua edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Anıt meydanında Filistin'e destek konvoyu düzenlendi. Suriyeli vatandaşların da destek verdikleri konvoy öncesinde Filistinliler için dua edildi, İsrail protesto edildi.

Konvoya 12 at ile katılan gurup ise ilginç görüntüler oluşturdu. Konvoyun sağ tarafından sahil bandındaki toprak yolda konvoya destek veren atlı grup "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.