İsrail hükümetinden Obama'ya jest

İsrail hükümeti, Batı Şeria'daki Ramallah kentinini kuzeyinde 7 barakalık bir yerleşimi tahliye etti.



Hükümetin bu hareketi, ayağının tozuyla dün Washington'dan dönen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Barack Obama'ya bir jesti olarak değerlendiriliyor.



Yakındaki Kokav Haşaar yerleşiminde yaşayan bazı Yahudiler tarafından 2005 yılında oluşturulmaya başlanan "Maoz Ester" adlı küçük yerleşim birimi, Sivil Yönetim görevlileri ve polislerce boşaltıldı. Polis sözcüsü, tahliye işlemi sırasında herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığını söyledi.



Bu tahliye işlemi, Savunma Bakanı Ehud Barak'ın dün Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin üst kuruluşu Yeşa Konseyinin liderleriyle yaptığı toplantının ardından geldi. Barak, Yeşa Konseyine, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim oluşumlarının İsrail'e uluslararası kamuoyu nezdinde zarar verdiğini, gerekirse zorla boşaltılacağını belirtti.



İsrail'deki barış örgütlerine göre, Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde en az 100 yasa dışı yerleşim oluşumu bulunuyor. Bundan başka, yine Batı Şeria'da İsrail hükümetlerinden onay alan 100'ün üzerinde Yahudi yerleşimi de mevcut.



Netanyahu hükümetindeki bakanlar, Netanyahu'nun Obama ile toplantısında muhtemelen bu konuda söz verdiğini ifade ediyor. Obama, barış sürecinin ileriye götürülebilmesi için yerleşimlerin mutlaka durdurulmasını istiyor.

