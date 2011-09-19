İsrail hükümetinde Türkiye ile kriz çatlağı

T24- İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerilmesinden Dışişleri Bakanı Lieberman ve Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu.



İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un internet sitesi ynetnews.com'dan verdiği habere göre Barak, "Netanyahu'nun uzlaşma yoluna girdiğini ancak Lieberman'ın onu engellediğini" söyledi.



Ehud Barak, Benyamin Netanyahu'yu Türkiye'yle yaşanan diplomatik krizi doğru ele alamamakla ve ilişkileri lüzumsuz bir şekilde çıkmaza sokmakla suçladı.



Habere göre Barak, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda, Netanyahu'nun Mavi Marmara olayındaki tutumunu eleştirdi ve Ankara'yla bu konuda anlaşma olanağı varken, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın baskısına boyun eğdiğini ve krizi tırmandırdığını söyledi.

