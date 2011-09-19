T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail hükümetinde Türkiye ile kriz çatlağı

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerilmesinden Dışişleri Bakanı Lieberman ve Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

19 Eylül 2011 03:00

 T24- İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerilmesinden Dışişleri Bakanı Lieberman ve Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un internet sitesi ynetnews.com'dan verdiği habere göre Barak, "Netanyahu'nun uzlaşma yoluna girdiğini ancak Lieberman'ın onu engellediğini" söyledi.

Ehud Barak, Benyamin Netanyahu'yu Türkiye'yle yaşanan diplomatik krizi doğru ele alamamakla ve ilişkileri lüzumsuz bir şekilde çıkmaza sokmakla suçladı.

Habere göre Barak, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda, Netanyahu'nun Mavi Marmara olayındaki tutumunu eleştirdi ve Ankara'yla bu konuda anlaşma olanağı varken, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın baskısına boyun eğdiğini ve krizi tırmandırdığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24