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Dünya

İsrail 'Hizbullah' yazısını kanıt gösterdi

İsrail ordusu, Mavi Marmara'da bulduğu silahlardaki Hizbullah yazısını 'kanıt' olarak gösterdi.

02 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail'in Gazze'ye yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında İsrail ordusu, kendine yöneltilen eleştirileri resmi açıklamalar ile olduğu kadar sosyal medya aracılığı ile de cevapladı.


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Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Mavi Marmara yapılan uyarı anonsunun ve gemideki bilye, taş, sapan ve bıçaktan oluşan silahları Youtube kanalı ve Twitter sayfası aracılığı ile yayınlayan İsrail ordusu, son olarak Twitter sayfasında üzerinde Hizbullah yazan bir sapanın resmini yayınladı.


İsrail ordusu yazdığı mesajda: "Mavi Marmara'da bulunan isynacıların silahlarının fotoğrafları, aralarınad üzerinde Hizbullah yazan sapan da var" ifadesini kullandı.


Mesajla beraber yayınlanan fotoğrafta, yeşil boya ile bir tarafına Hizbullah, diğer tarafına İslami Cihad yazılmış bir sapan görünüyor.

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