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Dünya

İsrail, Hizbullah'ı Suriye'de vurdu

İsrail jetlerinin Şam'da düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanı Samir Kantar öldürüldü, Kantar'ın ölümü Suriye devlet televizyonunda 'terörist saldırı' anonsuyla duyuruldu

20 Aralık 2015 17:29

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanı Samir Kantar öldürüldü. İsrail jetlerinin Caramana bölgesindeki bir binayı dört uzun menzilli füzeyle hedef aldığı ifade edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberinde ise Kantar’ın “teröristlerin füze saldırısında” öldüğü belirtildi.

El Menar’ın haberine göre, 29 yıl İsrail’deki cezaevlerinde kalan Kantar hakkında Hizbullah’tan yapılan açıklamada, “Siyonist savaş uçakları Caramana’daki bir binayı hedef aldı. Kardeşimiz Mücahid Samir Kantar, birkaç Suriye vatandaşıyla birlikte saldırıda şehit oldu” denildi.

Kantar’ın kardeşi Besim Kantar, Hizbullah komutanının ölümünü Facebook hesabından duyurdu ve “Gurur duyarak lider Samir Kantar’ın şehadetinin yasını tutuyoruz ve şehit ailelerine katılmaktan onur duyuyoruz” ifadesini kullandı. Suriye Ulusal Savunma Güçleri ise kendi bünyelerindeki bir komutanın da hayatını kaybettiğini ve Kantar’ın cansız bedeninin Şam’daki bir hastaneye gönderildiğini aktardı. Ulusal Savunma Güçleri’nin Facebook hesabında İsrail’in iki savaş uçağıyla bombardıman düzenlediği kaydedildi.

İsrail’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, İsrailli bakan Yoav Gallant, Kantar’ın öldürülmesiyle ilgili, “Samir Kantar gibi insanların dünyamızın bir parçası olmaması iyidir” ifadesini kullandı. Gallant, “Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini doğrulayamam ya da reddedemem” dedi.

1962 doğumlu Kantar, 16 yaşındayken Filistin Halk Kurtuluş Ordusu’nun üç üyesi ile birlikte Lübnan’dan İsrail’e geçerek burada bir saldırı düzenlemiş ve 542 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2008’de iki İsrail askerinin cenazesi karşılığında serbest bırakılan Kantar, İsrail hapishanelerinde en uzun süre tutulan Hizbullah militanı olmuştu.

İsrail’in hedef aldığı Caramana, Dürzilerin ve Hıristiyanların yaşadığı bir bölge olarak biliniyor.

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