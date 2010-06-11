İsrail heron eğitmenlerini Türkiye'den çekti

T24 - İsrail, Türkiye'ye sattığı 10 adet Heron insansız istihbarat uçağının kullanımıyla alakalı Türk subaylarını eğitmekte olan operatörlerini geri çağırdı.



Batman'da bulunan İsrailli operatörler halihazırda Türkiye'yi terk etmiş durumda Türk subayların eğitiminin henüz tamamlanmadığını söyleyen bu çevreler, mevcut şartlarda Heronların uçurulamayacağını da kaydetti. Zaman gazetesinin haberine göre; Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye gitmekte olan insani yardım gemilerine operasyon düzenlemesi ve dokuz Türkiye vatandaşının hayatını kaybetmesine sebep olmasından sonra bu ülkeye yönelik yaptırımları tartışmakta olduğu bir dönemde İsrail'in tek taraflı olarak böyle bir adım atması anlamlı bulundu. Böylelikle dolaylı da olsa ilk yaptırımı İsrail, Türkiye'ye uygulamış oldu.



Öte yandan Türkiye'ye henüz teslim edilmeyen 4 Heron'un test ve kabul işlemlerini yapmak için İsrail'e gidecek olan Türk heyetinin de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son dakikada bu seyahatten vazgeçtiği kaydedildi. İsrail 2004 yılında kazandığı bir ihale ile Türkiye'ye 183 milyon dolar bedelle 10 adet Heron insansız hava aracı satmayı taahhüt etmiş, bu uçakların altısı ve yer istasyonları geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye teslim edilerek Batman'a konuşlandırılmıştı. Türkiye, İsrail ile yaşanmakta olan diplomatik krizin halihazırda devam etmekte olan projeleri etkilemeyeceğini açıklamış, hatta Savunma Bakanı Vecdi Gönül özellikle Heronlar konusunda bir aksilik öngörmediklerini söylemişti.



İsrail ve Türkiye makamları Heronların eğitim ve teslimat sürecini aksatan bu yeni gelişmenin bir yaptırım olarak mı yoksa askerlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak mı öngörüldüğünü henüz açıklamış durumda değil. Ancak Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarının ve Türkiye'nin güney sınırında yaşanan terörist sızmaların zirveye ulaştığı yaz aylarında Türkiye'nin elindeki Heronları kullanamayacak olması açık bir yaptırım olarak algılanıyor. İsrail daha önce de Heronların teslim ve test süreçlerini yavaşlatmış ve Heronlar yapılan test uçuşlarında istenilen yükseklik ve havada kalma süresi şartlarını yerine getiremediğinde suçu Heronlara entegre edilen Türk yapımı ASELFLİR-300 adlı kamera ve hedefleme sistemine atmıştı.





