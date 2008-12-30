İsrail hava taarruzunu sürdürdü

İsrail, Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik 3 gün önce başlattığı operasyonlarını bugün de sürdürdü. İsrail savaş uçaklarının bu sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü. Böylece cumartesiden bu yana Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 360'ı buldu.



Filistinlilerin ilkyardım yetkilisi Muaviye Abu Hasaneyn, İsrail jetlerinin özellikle bakanlık ve güvenlik binalarına yönelik son taarruzlarıyla birlikte cumartesiden bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının en az 360, yaralananların da 1690 olduğunu belirtti.



Hamas kaynakları, son gece taarruzunda Gazze kentindeki başbakanlık, savunma, dışişleri ve maliye bakanlıkları ile daha önce vurulan İslam Üniversitesi ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın el Fetih örgütüne bağlı bir kulübün hedeflendiğini söyledi.



Bu arada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da tüm dünyadan tepki yağıyor.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, New York'ta yaptığı açıklamada, şiddetin artmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "İsrail ve Hamas şiddet eylemlerini durdurmalı ve derhal ateşkes ilan etmeli" dedi.



Genel Sekreter Ban, Arap liderleri de şiddeti durdurmak için hemen harekete geçmeye çağırdı.



İsrail'in saldırısı Pakistan, Afganistan, Malezya ve Endonezya tarafındankınanırken, İslam Konferansı Teşkilatı'nın (İKT) dönem başkanı, Senegal Devlet başkanı Abdulaye Wade de, İsrail'in "kabul edilemez" saldırılarının, Hamas'ınr oket atmasıyla açıklanamayacağını bildirdi.



Brezilya hükümeti de, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "orantısız güç" kullandığı saldırılarını kınayarak, taraflardan şiddeti bir an önce durdurmalarını istedi.



Öte yandan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail Büyükelçiliği önünde dün akşam düzenlenen gösteride çıkan olaylar sonrasında polis 7 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'in saldırılarını protesto için düzenlenen gösterilere polise göre 600, organizatörlere göreyse 3 - 4 bin kişi katıldı.



1 İsrail askeri öldü



İsrail ordusu da, Gazze Şeridi yakınındaki bir üsse yönelik dün akşam düzenlenen havan topu saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.



İsrail ordu sözcüsü, Gazze Şeridi yakınındaki üsse isabet eden havan mermisinin 1 İsrail askerinin ölümüne neden olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas örgütüne yönelik saldırılarını başlattığı cumartesiden bu yana Filistinlilerin ateşinde ölen İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi.



